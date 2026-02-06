الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية يلتقي السيدة الأولى في باكستان

أكدت معالي السيدة آصفه بوتو زرداري، السيدة الأولى في جمهورية باكستان الإسلامية أن جائزة زايد للأخوّة الإنسانية منصة موثوقة ومؤثرة لدعم المبادرات الشاملة والقائمة على القيم الإنسانية على مستوى العالم.

وثمنت معاليها خلال لقاء مع سعادة المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية، على هامش مشاركتها في عدد من الفعاليات الرسمية التي استضافتها إمارة أبوظبي.. الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة للدولة في إرساء مفهوم الأخوّة الإنسانية ركيزةً أساسيةً في الخطاب الإنساني العالمي.

وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز قيم الأخوّة الإنسانية، والتعاطف، والتعايش، والحوار بوصفها قيمًا إنسانية مشتركة على المستوى العالمي.

واستعرض سعادة المستشار محمد عبدالسلام أمام السيدة الأولى رؤية جائزة زايد للأخوّة الإنسانية ورسالتها وطبيعتها المستقلة، مسلطًا الضوء على دورها العالمي في تكريم المبادرات التي تسهم في ترسيخ السلام، وتعزيز التسامح، وصون الكرامة الإنسانية في مختلف المجتمعات.

وأكدت السيدة آصفه بوتو زرداري التزام جمهورية باكستان الإسلامية بتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ الوئام بين الأديان، ودعم التنمية الشاملة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة، والمبادرات المجتمعية للرعاية الاجتماعية، وأطر الحماية الاجتماعية التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأكثر. احتياجاً.

واختُتم اللقاء بتأكيد الجانبين، الحرص على مواصلة دعم المبادرات التي تعزز الاحترام المتبادل، والتعايش السلمي، والتضامن بين الشعوب والدول.