مؤسسة دبي للمرأة تنظّم حفل عشاء لضيوف منتدى المرأة العالمي- دبي 2014 في منطقة الشندغة التاريخية

ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، تنظم مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي "الشريك الثقافي للحدث" حفل عشاء لضيوف المنتدى في منطقة الشندغة التاريخية، بحضور السيدات الأُول لعدد من الدول المشاركات في المنتدى وكبار الشخصيات والمتحدثين الرئيسيين.

فعالية رئيسية

ويتضمن برنامج حفل العشاء الذي سيقام يوم 26 نوفمبر فعاليات مصاحبة يتم من خلالها التعريف بتجارب ثقافية وقصص ملهمة ساهمت في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي، كما ستتاح للضيوف فرصة الاطلاع على تجربة فريدة تمتزج فيها الفنون التشكيلية مع التراث الإماراتي في لوحات متميزة لفنانات إمارتيات تحكي عن التاريخ والهوية.

وسيسلّط حفل العشاء والبرنامج المصحب له الضوء على المشهد الثقافي الغني والجانب التاريخي لإمارة دبي من منظور التراث العريق، عبر اصطحاب ضيوف المنتدى في جولة للتعرف على ملامح من تاريخ وتراث دبي في حي الشندغة التاريخي، انطلاقاً من أهمية الثقافة في تعزيز التواصل والحوار البنّاء بين الشعوب.

وأشارت فاطمة بهزاد، عضو اللجنة التنظيمية للمنتدى إلى المكانة التاريخية والثقافية لمنطقة الشندغة وما تحمله من بعد حضاري.

وقالت: "يسعدنا أن نصطحب ضيوف المنتدى بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي في جولة تاريخية في منطقة تقف شاهدة على مرحلة تأسيس مدينة دبي التي تطورت وتحولت إلى واحدة من أشهر المدن العالمية وأسرعها نمواً"، لافتة إلى أن دبي تعتز بتراثها الثقافي الثري وتوفر كل أشكال الدعم للمرأة في كل المجالات، وهو ما يعكسه تنظيم منتدى المرأة العالمي للمرة الثالثة.

ويستعرض المنتدى أبرز التجارب والممارسات العالمية الداعمة للمرأة من خلال ما يزيد على 130 جلسة نقاشية يتحدث فيها أكثر من 250 من المسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير والخبراء من 65 دولة، كما يشارك في أعماله أكثر من 25 وزير وزيرة من المنطقة والعالم.