مكتوم بن محمد: ترجمة لرؤية محمد بن راشد.. "دبي المالي" يحقق نتائج غير مسبوقة في 2025

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن النتائج غير المسبوقة لمركز دبي المالي العالمي في 2025 تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً للمال والأعمال في العالم.

وقال سموه: "أداء مركز دبي المالي العالمي في عام 2025 كان أداءً استثنائياً كبقية القطاعات في اقتصادنا الوطني، حيث حقق نمواً سنوياً في عدد الشركات النشطة المسجلة بلغ 28% لتصل إلى أكثر من 8,844 شركة، وزيادة في صافي أرباح المركز السنوية بنسبة 28%".

وأضاف سموه: "يحتضن المركز 1,677 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي بارتفاع بلغ 35%، وأكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول بزيادة قدرها 22%، و1,289 كياناًً مرتبطا بالشركات العائلية بزيادة بلغت 61%، و 50 ألف متخصص يعملون في بيئة عمل هي الأفضل والأكثر تقدماً عالميا".

وختم سموه: " توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي مضاعفة الجهود، وتوحيد الطاقات، والتركيز على التوسعات الضخمة التي أطلقها للمركز المالي بقيمة 100 مليار درهم، لتبقى دبي في صدارة المراكز المالية العالمية كما يريدها سموّه".