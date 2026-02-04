الإمارات.. تنبيه مهم للمواطنين المسافرين إلى لندن

نصحت سفارة الإمارات لدى لندن المواطنين المسافرين إلى المملكة المتحدة بالتأكد من إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA)، في حال مرور عامين على إصدار التصريح السابق.

وأكدت السفارة أهمية استكمال الإجراءات قبل السفر، مشيرة إلى إمكانية إعادة التسجيل عبر تحميل التطبيق الذكي الخاص بالنظام أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لإصدار التصريح، بما يضمن سهولة السفر وتفادي أي تأخير عند الوصول.

ودونت السفارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" : "المسافر الإماراتي.. في حال كنت تخطط لزيارة المملكة المتحدة، تأكد من إعادة التسجيل في نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) إذا مرّ عامان على إصدار التصريح السابق، وذلك من خلال تحميل التطبيق الذكي أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بإصدار التصريح".