مستشفى الزهراء دبي يقدّم تقنية التصوير المقطعي المحوسب بتقنية عدّ الفوتونات من الجيل التالي في الإمارات

أعلن مستشفى الزهراء بدبي عن تركيب جهاز طبقي محوري بتقنية عدّ الفوتونات ‏NAEOTOM Alpha‏ ‏‎ ‎‏ من انتاج ‏شركة سيمنس‎ ‎كخطوة مهمة في مجال تطوير التصوير المقطعي المحوسب وتوسيع قدراته في مجال التصوير ‏التشخيصي‎.‎

يمثل التصوير المقطعي المحوسب بتقنية عدّ الفوتونات جيلًا جديدًا من تقنيات التصوير المقطعي يختلف عن التصوير ‏المقطعي التقليدي عبر رصد وعدّ فوتونات الأشعة السينية الفردية. ويتيح هذا النهج تحسين الدقة المكانية، وتقليل ‏الضجيج الصورة، وإتاحة المعلومات الطيفية ‏Spectral information‏ مع كل فحص، بما يدعم تقييمًا تشريحيًا ‏ووظيفيًا أكثر تفصيلًا عبر نطاق واسع من التطبيقات السريرية‎.‎

مقارنةً بأنظمة التصوير المقطعي التقليدية، يتيح التصوير المقطعي بتقنية عدّ الفوتونات دقة مكانية أعلى، ما يدعم ‏إظهار التفاصيل التشريحية الدقيقة مع تقليل تشوهات الصور ‏‎ ‎

كما تمكّن خاصية ‏‎ Spectral imaging ‎‏ الأطباء من التمييز بين مواد مثل اليود والكالسيوم والأنسجة الرخوة

‏ ضمن فحص واحد، دون الحاجة إلى بروتوكولات تصوير إضافية مما يعزز الثقة التشخيصية، لا سيما في الحالات ‏السريرية المعقدة التي تكون فيها وضوح الصورة أمرًا حاسمًا.‏

دعم سلامة المرضى عبر كفاءة الجرعة الإشعاعية

تم تصميم الجهاز لتقديم جودة صورة عالية عند مستويات جرعة إشعاعية أقل مقارنةً بأنظمة التصوير المقطعي ‏التقليدية. وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة في تصوير الأطفال واليافعين، وتصوير القلب، والمرضى الذين يحتاجون ‏إلى فحوصات متابعة متكررة.‏

‏ كما يمكن بالتقنيات المتطورة الموجودة بالجهاز بتقليل المادة الظليلة المعطاة للمرضى مع المحافظة على وضوحية ‏الصور، بما قد يفيد المرضى المصابين بضعف وظائف الكلى أو غيرها من عوامل الخطورة‎.‎

توسيع القدرات في تصوير القلب والأوعية الدماغية

في تصوير القلب يدعم التصوير المقطعي بتقنية عدّ الفوتونات تصوير الشرايين التاجية بالتصوير المقطعي و خاصة ‏عند المرضى الذين كان تصويرهم يمثل تحديًا تقليديًا، مثل من لديهم تكلسات تاجية مرتفعة، أو مؤشر كتلة جسم ‏مرتفع، أو معدلات نبض أعلى. وقد أظهرت الخبرة السريرية أن تحسين الدقة المكانية قد يدعم تقييمًا أكثر دقة ‏لأمراض الشرايين التاجية ويساعد الأطباء في تخطيط العلاج

وفي تصوير السكتات الدماغية والأوعية الدماغية، بفضل نظام التصوير السريع، ودقته العالية، والبرمجيات المدعومة ‏بالذكاء الاصطناعي التقييم في الوقت المناسب للبنى الوعائية وتروية الدماغ، بما يسهم في تسريع اتخاذ القرار ‏السريري في الحالات الحساسة زمنيًا‎.‎

تطبيقات سريرية واسعة عبر تخصصات متعددة

إلى جانب أمراض القلب والأعصاب، يدعم التصوير المقطعي بتقنية عدّ الفوتونات نطاقًا واسعًا من التطبيقات ‏السريرية، بما في ذلك تصوير الجهاز العضلي الهيكلي، والأورام، وتصوير البطن. وتتيح التقنية رؤية أوضح للكسور ‏والزرعات/الغرسات والأورام والآفات المعقدة، حتى لدى المرضى ذوي مؤشر كتلة جسم مرتفع، وغالبًا ضمن ‏فحص شامل واحد

‎.‎

تعزيز و تطوير الرعاية الصحية المتقدمة في دبي

علّق الدكتورعمر علي، المدير الطبي في مستشفى الزهراء دبي، على إدخال التقنية قائلًا:‏‎ إن إضافة تقنية التصوير المقطعي بتقنية عدّ الفوتونات تعكس استثمارنا المستمر في تقديم حلول تشخيصية متقدمة ‏تدعم الدقة السريرية وسلامة المرضى. ويعزز هذا النظام قدرتنا على تقديم تصوير دقيق عبر تخصصات متعددة ‏ويدعم اتخاذ قرارات سريرية مبنية على معلومات واضحة.‏

ويتوافق هذا التركيب مع طموحات دبي العالية في قطاع الرعاية الصحية عبر دعم إتاحة التقنيات التشخيصية المتقدمة ‏وتعزيز مكانة الإمارة كمركز إقليمي للرعاية الطبية التخصصية