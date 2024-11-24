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الإمارات

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية

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البيان

أصدرت حكومة دولة الإمارات، الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية.

أبرز أهداف المرسوم:

- تعزيز البيئة الفنية في الدولة وتحفيز الاقتصاد الإبداعي

- تشجيع الإنتاج الفني للأفراد والمبدعين ومجتمعات الموهوبين

- دعم المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها، وتقديم التسهيلات الحكومية اللازمة لها وفق التشريعات النافذة بالدولة.

- تشجيع السلطات المعنية لتقديم الحوافز وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية

- تنظيم إطار حوكمة المؤسسات الفنية لتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها بإجراءات مبسطة

- تنظيم إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية وفق تصاريح وموافقات لازمة من السلطات المختصة.