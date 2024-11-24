حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية

أصدرت حكومة دولة الإمارات، الأحد، مرسوماً بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون ودعم المؤسسات الفنية.
أبرز أهداف المرسوم:
- تعزيز البيئة الفنية في الدولة وتحفيز الاقتصاد الإبداعي
- تشجيع الإنتاج الفني للأفراد والمبدعين ومجتمعات الموهوبين
- دعم المؤسسات الفنية التي لا تهدف إلى تحقيق الربح من أعمالها، وتقديم التسهيلات الحكومية اللازمة لها وفق التشريعات النافذة بالدولة.
- تشجيع السلطات المعنية لتقديم الحوافز وتخفيض تكاليف ممارسة الأنشطة الفنية
- تنظيم إطار حوكمة المؤسسات الفنية لتمكينها من القيام باختصاصاتها وتحقيق أهدافها بإجراءات مبسطة
- تنظيم إقامة المتاحف الخاصة أو المعارض الفنية أو العروض المسرحية أو الإبداعية وفق تصاريح وموافقات لازمة من السلطات المختصة.