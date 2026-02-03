رئيس الدولة يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الشقيق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي.

وبحث سموه مع معالي مسرور بارزاني - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر في أبوظبي - مختلف جوانب العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق عامة وإقليم كردستان خاصة وسبل تنمية التعاون بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق تطلعاتهما نحو التنمية والازدهار.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة القمة العالمية للحكومات التي تعد منصة عالمية للحوار ومشاركة الرؤى والأفكار لتطوير العمل الحكومي والتعامل مع التحديات الكبرى التي يواجهها العالم.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر مجلس قصر البحر عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين