حمدان بن محمد معلقاً على احتفاء إيلون ماسك بـ "دبي لوب": هذه رحلة بدأناها معاً

علّق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على احتفاء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بمشروع "دبي لوب" الذي أطلق في دبي اليوم.

وكتب سموه في تدوينة على منصة "إكس" رداً على الملياردير الأمريكي الذي احتفى بتوقيع الشراكة بين "طرق دبي" و"ذا بورينج كومباني" الأمريكية: هذه رحلة بدأناها معاً العام الماضي خلال القمة العالمية للحكومات ومع مشروع "دبي لوب"، نتطلع إلى مواصلة شراكتنا لإطلاق مرحلة جديدة من حلول التنقل بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة سكان دبي ودولة الإمارات".

وشارك ماسك تدوينة سموه معلقاً عليها بالقول: سيكون هذا رائعاً للغاية.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وقعت خلال انعقاد أعمال القمة العالمية للحكومات 2026، التي تختتم أعمالها بدبي 5 فبراير الجاري، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة " ذا بورينج كومباني" الأمريكية ، المتخصصة في تطوير أنظمة الأنفاق وحلول نقل الركاب المبتكرة، لبدء تنفيذ مشروع أنفاق متطورة لنقل الركاب في إمارة دبي "دبي لوب، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتعزيز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.