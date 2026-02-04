برنامج علوم الاستمطار يستعرض في اجتماع بأمريكا إنجازاته البحثية

شارك وفد من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في أعمال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية الذي انعقد في مدينة هيوستن بولاية تكساس من 25 حتى 29 يناير 2026، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين وصناع القرار، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث التطورات في علوم الغلاف الجوي والمحيطات والهيدرولوجيا.

وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المؤسسات العلمية والبحثية المعنية، كما قام بزيارات ميدانية لجامعات مرموقة في ولاية تكساس، من بينها قسم علوم الغلاف الجوي في جامعة تكساس الزراعية والميكانيكية، وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية في مجال علوم المناخ وأبحاث الاستمطار.

وشهد المؤتمر مشاركة الباحثين الحاصلين على منح البرنامج، ومن بينهم الدكتور لولين تشويه، الحاصل على منحة الدورة الثالثة، والبروفيسور ويل كانتريل، والبروفيسور دانييل روزنفلد، الحاصلان على منحة الدورة الخامسة، إلى جانب فرقهم البحثية، في جلسات المؤتمر المختلفة لتقديم أوراق علمية وعروض متخصصة لاستعراض نتائج مشاريعهم البحثية، ودورها في تطوير المعرفة المتعلقة بفيزياء السحب الدقيقة، وتفاعلات الهباء الجوي والسحب، وآلية تعزيز هطول الأمطار.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومدير عام المركز الوطني للأرصاد: «يواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أداء دوره منصة دولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، بهدف دعم الجهود العلمية الرامية إلى تطوير وتطبيق تقنيات تعديل الطقس وتعزيز الأمن المائي العالمي».

ومن جانبها، قالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ومديرة إدارة البحوث وتحسين الطقس في المركز الوطني للأرصاد: «أتاحت مشاركتنا في هذا الاجتماع فرصة متميزة لعرض مخرجات المشاريع البحثية التي يدعمها البرنامج، وتعريف المجتمع العلمي بمبادراتنا المقبلة، ومن بينها الدورة السابعة من منحة البرنامج والملتقى الدولي للاستمطار بدورته الثامنة.

كما شكل هذا الحدث الرائد منصة فاعلة لتبادل الرؤى، والاطلاع على أحدث الاتجاهات البحثية الإقليمية والدولية».