رئيس الدولة ورئيس الباراغواي يبحثان علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم فخامة سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية الباراغواي، الذي يقوم بزيارة عمل للدولة يشارك خلالها في القمة العالمية للحكومات 2026.

وبحث سموه ورئيس الباراغواي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي، علاقات التعاون بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات ذات الأولوية التنموية، مؤكدين حرصهما على استثمار الفرص المتاحة بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يدعم مصالحهما ويعود بالتقدم والازدهار على شعبيهما.

كما تبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية ترسيخ السلام والاستقرار الدوليين عبر دعم مساعي حل الخلافات والنزاعات بالحوار والطرق الدبلوماسية بما فيه مصلحة الجميع.

حضر اللقاء، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق للضيف.

كما شهد صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس البارغواي، خلال اللقاء، مراسم تبادل التالي : مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والبنية التحتية، تبادلتها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مع معالي خافيير خيمينيز وزير الصناعة والتجارة في الباراغواي، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين مطارات أبوظبي والمديرية الوطنية للطيران المدني في باراغواي بشأن مشروع تطوير مطار سيلفيو بيتيروسي الدولي، تبادلها سعادة أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، ومعالي ماريانا سالديفار الأمينة التنفيذية للوحدة للرئاسية في البارغواي، بجانب اتفاقية المبادئ الأساسية لمشروع القطار الحضري، تبادلها سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات، ومعالي خافيير هيمينيز وزير الصناعة والتجارة في الباراغواي.