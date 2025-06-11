الإمارات غداً.. طقس صحو بوجه عام وارتفاع تدريجي في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً جنوبية شرقية – شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج خفيفاً في الخليج العربي، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 08:26 والثاني عند الساعة 18:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً أيضاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والثاني عند الساعة 21:49 والجزر الأول عند الساعة 16:45 والثاني عند الساعة 04:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 31 60 20

دبي 43 33 70 15

الشارقة 43 28 70 10

عجمان 40 30 70 20

أم القيوين 42 25 75 20

رأس الخيمة 45 26 60 15

الفجيرة 42 32 50 25

العـين 45 33 40 10

ليوا 45 30 50 10

الرويس 44 30 45 10

السلع 45 28 50 10

دلـمـا 43 30 85 55

طنب الكبرى 40 33 80 30

طنب الصغرى 40 33 80 30

أبو موسى 38 32 80 55