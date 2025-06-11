ماكدونالدز الإمارات تتبرع بكامل عائدات مبيعات صانداي لصالح مركز الهلال الأحمر الطبي في 12 يونيو

تستعد ماكدونالدز الإمارات لإطلاق "يوم السعادة في ماكدونالدز" للمرة الأولى في كافة أنحاء دولة الإمارات، وذلك يوم الخميس 12 يونيو، في حملة تهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المجانية لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. وخلال هذا اليوم، سيتم التبرع بكامل عائدات مبيعات الصانداي، في جميع مطاعم ماكدونالدز الإمارات وعبر التطبيق، لصالح مركز الهلال الأحمر الطبي. وتأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الوثيقة التي تجمع بين ماكدونالدز الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي منذ سبعة أعوام.

ومع حلول فصل الصيف، تقدم ماكدونالدز الإمارات لعملائها فرصة الاستمتاع بنكهات صانداي المفضلة لديهم، بما في ذلك الشوكولاته أو الفراولة أو الكراميل، والمساهمة في الوقت ذاته بدعم قضية إنسانية نبيلة. ويعكس هذا اليوم الخاص التزام ماكدونالدز الإمارات المستمر تجاه المجتمع المحلي، تساهم كل عملية شراء في تعزيز الخدمات الصحية التي يقدمها مركز الهلال الأحمر الطبي.

بهذه المناسبة قال وليد فقيه، الرئيس التنفيذي لماكدونالدز الإمارات: "يقدم يوم السعادة في ماكدونالدز فرصة لتوحيد الجهود وإحداث فرق إيجابي ملموس في المجتمع. لقد حرصنا خلال العام الماضي على جمع التبرعات لصالح مركز الهلال الأحمر الطبي، وشهدنا الأثر الكبير لتبرعات عملائنا. ومن هذا المنطلق، فإننا نواصل سعينا نحو إطلاق مبادرات جديدة تساهم في جمع التبرعات وتعزيز جهودنا المجتمعية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع المبادئ والقيم النبيلة لعام المجتمع".

يقدّم مركز الهلال الأحمر الطبي خدمات علاجية مجانية لكل من بحاجة في الإمارات، بغض النظر عن العمر أو الجنسية، ويُعد المركز الوحيد من نوعه في الدولة. وتواصل ماكدونالدز الإمارات دعمها للمركز من خلال "يوم السعادة في ماكدونالدز" وغيره من المبادرات، بما في ذلك التبرع مباشرةً في المطاعم أو عبر نقاط المكافآت في تطبيق ماكدونالدز.

ويمكن لجميع عملاء ماكدونالدز الإمارات دعم هذه الحملة يوم 12 يونيو، سواء من خلال زيارة المطاعم أو الطلب عبر تطبيق ماكدونالدز، للاستمتاع بنكهات الصانداي اللذيذة والمساهمة في دعم مبادرة إنسانية نبيلة.