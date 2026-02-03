سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بالدورة الـ10 من جائزة «شكراً»

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس، الفائزين بالدورة الـ10 من جائزة «شكراً»، تكريماً للموظفين المتميزين في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتفضل سموه بتسليم الفائزين جوائزهم حسب الفئات، حيث نال المركز الأول في «فئة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون» عن أفضل مسؤول، سالم عثمان الجنيدي، فيما حاز جيتلي فاراكيل جوزيف على جائزة أفضل موظف، أما في «فئة الشرقية من كلباء» فقد فاز صالح بالحاي النقبي بجائزة أفضل مسؤول، بينما نال خالد صقر الجابري جائزة أفضل موظف.

وفي «فئة الوسطى من الذيد» حازت إيمان الزحمي جائزة أفضل مسؤول، بينما نال أنس جمال محفوظ جائزة أفضل موظف، وفي «فئة قطاع الإذاعات» فاز سيف خالد العوضي بجائزة أفضل مسؤول، ونال فيكاس مولشانداني جائزة أفضل موظف.

وكان الحفل قد استهل بكلمة ألقاها سالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، أكد خلالها أن اللقاء يأتي احتفاءً بقيمة العطاء، وأن التقدير ثقافة راسخة، والشكر نهج عمل، يحرص القائمون على ترسيخه عاماً بعد عام في الهيئة.

وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام مادة فلمية تناولت مسيرة جائزة «شكراً» على مدار 10 سنوات، التي لا تُعد مجرد تكريم، بل ثقافة مؤسسية تُعلي من قيمة الجهد، وتحتفي بالتميز، وتطرقت المادة إلى عمر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الذي بلغ 37 سنة، واصلت خلالها النجاح والتوسع حتى أصبحت تضم العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية، ومنصة مرايا، وإعلاماً رقمياً، ومركز الأخبار، وبنية تحتية مميزة.

وعلى هامش الحفل، تجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في معرض الهواة المخصص للموظفين الموهوبين بالهيئة، وذلك تحفيزاً لهم وتشجيعاً على تطوير مواهبهم الفنية والعملية، مشاهداً سموه ما يعرضه الموظفون من أعمال متنوعة تبرز مواهبهم وهواياتهم المتنوعة، وتضمن المعرض مشاركات متنوعة شملت: الرسم، والأعمال اليدوية، والتصوير، والتلوين، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التصوير، والمشروبات، والعطور.

وتُعد جائزة «شكراً» إحدى الأدوات التحفيزية لموظفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ووسيلة فاعلة لتقدير ومكافأة الجهود التي يبذلها العاملون، من خلال دعم تطوير وتحسين إجراءات وأساليب العمل داخل الهيئة، وتعزيز التعاون البنّاء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما تهدف الجائزة إلى تحفيز الموظفين على استثمار طاقاتهم وإمكاناتهم، وتشجيعهم على تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة، إلى جانب إبراز وتقدير الإنجازات، وتسليط الضوء على الموظف المتميز وتكريمه على روح المبادرة وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التنافس الإيجابي داخل بيئة العمل.