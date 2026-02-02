رئيس الدولة يبحث مع رئيس الكونغو الديموقراطية تعزيز العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها وتوسيع آفاقها بما يدعم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين.

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، بفخامة فيليكس تشيسيكيدي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، مؤكداً سموه أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديموقراطية شهدت تطوراً متواصلاً خلال السنوات الماضية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وأضاف سموه أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتنمية علاقاتها التنموية مع دول قارة إفريقيا من أجل الازدهار المشترك.

كما أعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن حرصهما المتبادل على دفع علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديموقراطية إلى الأمام واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء والمستقبل الأفضل للبلدين وشعبيهما.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وفخامة فيليكس تشيسيكيدي، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم لمصلحة الجميع.

وفي هذا السياق، أشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن عضوية جمهورية الكونغو الديموقراطية في مجلس الأمن الدولي بدءاً من يناير 2026 تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في الأمم المتحدة لمصلحة السلام الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والوفد المرافق للرئيس الضيف.