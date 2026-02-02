عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الكويت ويبحثان العلاقات الأخوية بين البلدين

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي، عن تمنياته لمعالي وزير الخارجية الكويتي بالتوفيق والسداد في مهام عمله، معرباً عن تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الإماراتية الكويتية.

وأكد سموه عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، وما تحظى به من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين، والحرص على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.