الإمارات: سبتمبر المقبل موعد التسجيل لموسم الحج القادم

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن موعد التسجيل لموسم الحج القادم 1447هـ /2026 سيكون في شهر سبتمبر القادم للذين لم يسبق لهم الحج من قبل من مواطني الدولة، وذلك عبر قنوات الهيئة الرسمية وفق الآلية والاشتراطات التي سيعلن عنها بمدةٍ كافيةٍ قبل بدء التسجيل، داعية الذين يرغبون في أداء الفريضة الاستعداد والتحضير الأمثل عبر توفير كل المتطلبات التي يتطلبها البرنامج الإلكتروني الذي يستخدم في اختيار الحجاج بحسب الاشتراطات المطلوبة، مؤكدة مواصلة جهودها ومساعيها في اتباع أرقى الوسائل والأنظمة واستخدام أحدث البرامج المواكبة لتطورات الحياة بما يتماشى وإستراتيجية حكومة دولة الإمارات ويلبي طموحات القيادة الرشيدة ويحقق الرضا التام للمجتمع.

وهنأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بأداء فريضة الحج وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام سائلة الله أن يتقبل منهم حجهم ويوفقهم لكل خيرٍ في مسيرة حياتهم. وأكدت الهيئة أن الدعم المتواصل من صاحب السمو رئيس الدولة ، حفظه الله، والقيادة الرشيدة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومكتب شؤون حجاج الدولة كان له كبير الأثر في التميز الذي تشهده الخدمات المقدمة لحجاج الدولة وتعزيز الجهود والكفاءة في تطبيق أعلى المعايير المتبعة في إدارة شؤون الحج والعمرة، داعية الله أن يمدهم بموفور الصحة والعافية وأن يوفقهم في مساعيهم لخدمة الشعب وتحقيق السعادة له.