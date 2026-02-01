مكتوم بن محمد: محمد القرقاوي ترجم توجيهات القيادة الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات رسّخت مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، لمعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، منحه وسام الاتحاد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تقديراً لإسهاماته الوطنية.

وقال سموه: "رافق القرقاوي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رحلته الحكومية منذ بداياتها، وترجم توجيهات قيادة الإمارات الرشيدة إلى مشاريع ومبادرات رسّخت مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً".

وأضاف سموه: "تكريمٌ مستحق لمسيرةٍ مازالت مستمرة في خدمة الإمارات وتحقيق رخائها برؤية قادتها وجهود أبنائها المخلصين".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك للأخ محمد القرقاوي منحه وسام الاتحاد من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تقديراً لإسهاماته الوطنية.

