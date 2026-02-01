حمدان بن محمد يبارك لمحمد القرقاوي تقليده وسام الاتحاد تقديراً لمسيرته الحافلة

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتقليده وسام الاتحاد، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والعمل المخلص.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك للأخ محمد القرقاوي تكريمه من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتقليده وسام الاتحاد، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء والعمل المخلص ... بوسعيد، قامة وطنية نفخر بإسهاماتها المتواصلة ضمن فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو محل ثقتنا، ونقدر جهوده النوعية في تطوير منظومة العمل الحكومي، وبناء الكفاءات الوطنية، وخدمة قيادتنا وشعبنا بكل إخلاص ومسؤولية... والشكر موصول لقائد مسيرتنا، فهذه هي قيادة الإمارات التي تحتفي برجالها المخلصين ... مشكور بوسعيد، وتمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح".