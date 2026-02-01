طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب او الضباب الخفيف، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:59، والمد الثاني عند 03:14، والجزرالأول عند الساعة 20:16، والجزر الثاني عند الساعة 07:38.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 09:30، والمد الثاني عند الساعة 22:52، والجزر الأول عند الساعة 16:12، والجزر الثاني عند الساعة 04:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 14 90 25

دبي 26 16 90 25

الشارقة 26 14 90 25

عجمان 26 18 90 45

أم القيوين 26 14 90 45

رأس الخيمة 27 13 85 30

الفجيرة 25 18 80 35

العـين 28 13 65 15

ليوا 29 10 85 20

الرويس 29 11 85 10

السلع 30 11 85 10

دلـمـا 23 16 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 17 80 45

أبو موسى 24 17 80 45