رئيس الدولة: شهدت وأخي محمد بن راشد جانباً من القمة العالمية للعلماء في دبي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من القمة العالمية للعلماء في دبي.

وقال سموه: "اجتماع أكثر من 100 عالمٍ من الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة من مختلف دول العالم على أرض الإمارات يؤكد الثقة العالمية في نهج الدولة القائم على إعلاء قيمة العلم والمعرفة لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة البشرية".

وأكد سموه أن العلماء شركاء أساسيون في صناعة المستقبل، والاستثمار في المعرفة والبحث العلمي هو الطريق لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تطلعات الشعوب نحو التقدم والازدهار".

