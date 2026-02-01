شرطة دبي تحذر من الاحتيال تحت مُسمى "العمل عن بعد"

حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي متزايد في الآونة الأخيرة، يعتمد على إيهام الضحايا بوجود فرص عمل جزئي عن بُعد، ويستغل فيه المحتالون رغبة الضحايا في تحسين دخلهم، عبر عروض وظيفية وهمية يتم الترويج لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.

وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.

وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية لمسؤوليات قانونية محتملة.

ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل عن بُعد، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً. كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.

وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.

في الختام، أكدت شرطة دبي أن اليقظة والوعي الرقمي، والتحقق قبل التفاعل مع أي عروض مشبوهة، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.