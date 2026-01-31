محمد بن راشد: تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية تتعدى تريليون دولار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخها تتعدى تريليون دولار (3.8 تريليونات درهم ) .. بزيادة 26% عن العام السابق.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: اطلعت اليوم على نتائج تقرير التجارة الخارجية .. تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخها تتعدى تريليون دولار (3.8 تريليونات درهم ) .. بزيادة 26% عن العام السابق . وصادراتنا غير النفطية حسب تقرير جديد اطلعت عليه اليوم تتعدى 813 مليار درهم بنمو استثنائي 45% عن العام السابق».

وأضاف سموه: «هذه الأرقام كانت مستهدفات أعلنا قبل 3 سنوات أننا سنصلها بحلول 2031 .. تم تحقيق 95% منها قبل موعدها بخمس سنوات .. بيئتنا الاستثمارية اكتملت .. وشراكاتنا الدولية تضاعفت .. وشراكاتنا مع القطاع الخاص تعززت .. وثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة ترسخت بحمد الله . نهنىء جميع فرقنا الوطنية .. ورسالتنا لهم : مضاعفة العمل .. وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل».