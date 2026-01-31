"بوصلة الرُقي".. مؤشر دبي الجديد يقرأ "نبض السلوك" في شوارع الإمارة

أشادت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة دبي بثقافة النظام التي تتميّز بها الإمارة، ودورها المحوري في عكس صورة حضارية راقية عن المدينة.

ومن خلال مؤشر السلوكيات العامة، أحد المؤشرات الحضارية المعتمدة، ترصد اللجنة مختلف التفاصيل اليومية المرتبطة بتجربة دبي الحضارية، بما يعكس مستوى الوعي المجتمعي والالتزام بالقيم الحضارية في الحياة اليومية.

والنظام ليس قانوناً فقط، بل ثقافة يعيشها الجميع، بهذا المفهوم، أفادت شريحة من المواطنين والمقيمين في دبي ان الالتزام بالنظام سلوك حضاري يعبر عن مدى احترام المجتمع لبعضه البعض والتزامه بالقوانين والموجهات، مؤكدين ان احترام الآخرين في المكان العام جزء من ثقافة الإمارات التي أضحت نموذجاً يُحتذى به في كل مجتمع.