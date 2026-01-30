محمد بن راشد يشكر عائلة لوتاه على المبادرة المجتمعية لدعم التاجر الصغير

شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، عائلة لوتاه على المبادرة المجتمعية المميزة في فريج محيصنة لدعم التاجر الصغير.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على انستغرام: "نشكر عائلة لوتاه الكريمة على هذه المبادرة المجتمعية المميزة في فريج محيصنة لدعم التاجر الصغير، وتعزيز روح التواصل والتقارب بين أبناء الفريج الواحد…ونوجّه بلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وفرجان دبي بالعمل على التوسع في تنفيذ هذا النوع من المبادرات، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز ريادة الأعمال بين الأطفال الصغار وتقوية الترابط الأسري والتواصل المجتمعي … فنحن في دبي عائلة واحدة كبيرة".