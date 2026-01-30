الإمارات تقدم إلى الشعب الكويتي الشقيق نصباً تذكارياً في رسالــة وفــاء تخلــد قــوة الروابــط وعمــق العلاقــات

تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب الكويتي الشقيق نصباً تذكارياً في رسالــة وفــاء تخلــد قــوة الروابــط وعمــق العلاقــات، ويأتي هذا النصب التذكاري تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين.

النصــب التــذكاري يأتــي تنفيــذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالاحتفاء بالعلاقــات الأخويــة الراســخة بين البلدين تحــت شــعار "الإمارات والكويت.. إخوة للأبد"

يشــكل النصب معلماً شاهداً للأجيال القادمة على الأسس المتينة للعلاقات ووحدة المصير المشترك

المبادرة تعكــس الاهتمام الكبير بتنمية العلاقــات وتطويرها، وتعزيز مســارات جديدة للتقارب الشعبي والمؤسسي

تعيين المهندس الإماراتي المبدع عمر القــرق لتصميم النصب التذكاري لما يتمتــع به من قدرة علــى مزج العمارة مع التراث العربي بأسلوب فريد

اختيار حديقة الشــهيد لإقامة النصب التذكاري لما تحمله من مكانة في نفوس الأشقاء الكويتيين، حيث سميت تكريماً لشهداء الكويت

الحديقة تمثــل منارة ثقافية متكاملة تتفرّد بهندسة معمارية متطورة وتضم عدة مرافق ثقافية وفنية.