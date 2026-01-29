الإمارات العربية المتحدة، ‏‎21‎‏ يناير 2026‏‎:‎‏ حصلت شركة كوني‎- ‎‏ ‏KONE، الرائدة عالمياً في مجال حلول التنقل ‏العمودي والمصاعد والسلالم المتحركة، على لقب أفضل صاحب عمل لعام 2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة، ‏وذلك من قبلTop Employers Institute ‎‏. وتعكس هذه الشهادة ممارسات‎ ‎كوني‎- ‎‏ ‏KONE‏ في إدارة مواردها البشرية، ‏بما يدعم تحقيق مستويات عالية من الأداء التشغيلي، ويعزز طموح الشركة لأن تكون الأفضل للعمل فيها ومعها في سوق ‏سريع التطور وكبير الحجم، حيث تتسم فيه توقعات العملاء بأعلى الدرجات‎.‎

تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة موطناً لبعض من أكثر المباني تعقيداً من الناحية الهندسية في المنطقة، إضافة إلى ‏كونها تضم بعضاً من أكثر مراكز النقل ازدحاماً، حيث تمثل الموثوقية والسلامة وسرعة الاستجابة عوامل أساسية. وفي ‏هذا الإطار، تركز استراتيجية الموارد البشرية لدى كوني‎- ‎‏ ‏KONE ‎‏ على تطوير فرق عمل ماهرة ومتنوعة، وتعزيز القدرات ‏القيادية، وتمكين أساليب عمل واضحة وفعّالة مع العملاء والمطورين والشركاء‎.‎

وتُمنح شهادة أفضل صاحب عمل استناداً إلى استطلاع مستقل لأفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية، حيث يغطي ‏مجالات عدة ، من بينها استراتيجية الأفراد، وبيئة العمل، واكتساب المواهب، والتعلّم والتطوير، والتنوع والمساواة ‏والشمول، إضافة الى دعم التوازن والاستدامة في بيئة. وقد أظهرت النتائج أن كوني‎- ‎‏ ‏KONE‏ تتبنى نهجاً منظماً في القيادة، ‏وتطوير القدرات، و تجربة الموظفين‎.‎

وفي هذا السياق، قال هادي نمر، المدير العام لشركة كوني‎- ‎‏ ‏KONE‏ في دولة الإمارات العربية المتحدة‎:‎‏ "يعكس هذا ‏التكريم قدرتنا على ترجمة استراتيجية الموارد البشرية إلى أداء مستمر ومتسق في دولة الإمارات. ومن خلال تمكين فرق ‏العمل لدينا، والحفاظ على أساليب عمل واضحة وعملية، نتمكن من دعم عملائنا بكفاءة وموثوقية في بيئة سريعة ‏الحركة ومتطلبة‎. "‎

وتأتي هذه الشهادة متوافقة مع استراتيجية‎ ‎‏ ‏RISE 2025 - 2030‎‏ لدي كوني ‏KONE -‎، والتي تضع الأفراد والثقافة في قلب ‏الأداء المستدام على المدى الطويل. وفي دولة الإمارات، ينعكس ذلك في تبني نهج قائم على التعلّم المستمر، وتعزيز ‏المساءلة، وتطبيق ممارسات قيادية تدعم التعاون عبر مختلف المشروعات والخدمات والوظائف‎.‎

ومن خلال الاستثمار المتواصل في كوادرها البشرية، تعزز كونيKONE - ‎‏ مكانتها كشريك موثوق في المشهد العمراني لدولة ‏الإمارات، وتؤكد التزامها بأن تظل شركة مُفضلة للعمل فيها وسهلة التعامل معها في جميع نقاط التفاعل مع العملاء ‏والشركاء‎.‎