تحت رعاية أحمد بن محمد .. "دبي للإعلام" تدشن منصة "دبي+" الرقمية

دبي-رحاب حلاوة -سارة الكواري

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، دشنت " دبي للإعلام" منصة «دبي +» الرقمية، خلال مؤتمر صحفي خاص، في خطوة تعكس رؤية دبي في بناء منظومة إعلامية رقمية متكاملة، تواكب التحولات المتسارعة في أنماط الاستهلاك الإعلامي، وتعزز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً لصناعة المحتوى الإبداعي.

ويأتي إطلاق منصة «دبي +» ضمن استراتيجية دبي للإعلام الرامية إلى تطوير المشهد الإعلامي، من خلال التوسع في الحلول الرقمية، والاستثمار في منصات حديثة تواكب تطلعات الجمهور، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، في ظل التحول المتسارع نحو المحتوى الرقمي ومنصات المشاهدة عند الطلب.

وتوفر المنصة مكتبة رقمية ضخمة تضم أكثر من 30 ألف ساعة من المحتوى الهادف والمتنوع، تشمل أعمالًا درامية عربية ومصرية حصرية، إلى جانب مسلسلات وأفلام محلية وعربية وعالمية، وبرامج وثائقية وترفيهية، بما يعكس ثراء وتنوع المحتوى الذي تقدمه دبي لجمهورها المحلي والعربي.

وتجسد منصة «دبي +» حيوية وتطور المشهد الإعلامي في دبي، وتواكب التحولات المتسارعة في أنماط الاستهلاك الرقمي، حيث لم يعد الجمهور يكتفي بالمحتوى التقليدي، بل يبحث عن تجربة مشاهدة مرنة تتيح له اختيار ما يشاهده وفي الوقت الذي يناسبه، وهو ما حرصت المنصة على توفيره.

كما تركز المنصة على تقديم محتوى آمن وهادف لجميع أفراد العائلة، يراعي القيم المجتمعية، ويسهم في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي، ويؤكد دور الإعلام في نقل الرسائل الإيجابية، ودعم الهوية الوطنية، وبناء علاقة ثقة مستدامة مع الجمهور.