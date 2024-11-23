منتدى المرأة العالمي - دبي 2024 يستضيف شخصيات مؤثرة في مجالات الإبداع

يستضيف منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي يقام في مدينة جميرا يومي 26 و27 نوفمبر الحالي وتنظمه مؤسسة دبي للمرأة، عدداً من المشاهير وصناع التأثير في مجالات الفنون والإبداع والمحاماة والإعلام.

وتضم قائمة المشاهير نجمة بوليود والسينما العالمية ايشواريا راي، وكاميل فاسكيز محامية الممثل الأمريكي جوني ديب التي ذاع صيتها عالمياً بعد مرافعتها في القضية الشهيرة التي شغلت الملايين من متابعي النجم العالمي، والكاتب المعروف ديباك شوبرا، حيث يشاركون الحضور جوانب من تجاربهم الشخصية ورؤيتهم لفرص ومجالات تعزيز دور المرأة وسبل التغلب على ما تواجهه من تحديات.

وباعتبارها واحدة من صانعات التأثير اللواتي يتابعهن الملايين حول العالم، سوف تشارك نجمة السينما الهندية والعالمية والحائزة على لقب ملكة جمال العالم عام 1994 ايشواريا راي الحضور رحلتها مع السينما الهندية والعالمية بعد سطوع نجمها في عالم الموضة والأزياء، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية بلغات عدة منها الهندية والتاميلية والبنغالية والإنجليزية، وتجربتها في الحصول على الجوائز العالمية.

كما ستتطرق في جلستها خلال اليوم الثاني للمنتدى، إلى أهمية تمثيل المرأة في الإعلام والفنون، وتجربتها في دعم القضايا المجتمعية والأنشطة الخيرية، ورؤيتها فيما إذا كانت التقاليد الثقافية والمجتمعية تتعارض مع تمكين المرأة، وتتطرق إلى الممكنات التي ساعدتها في الوصول إلى ما هي عليه اليوم من نجومية والمقومات اللازمة لمن يطمح للنجاح.

وفي اليوم الثاني للمنتدى، ستشارك المحامية الأمريكية كاميل فاسكيز كمتحدثة رئيسية ضمن جلسات صانعات التأثير، حيث اشتهرت بعملها مع شركة براون رودنيك القانونية في تمثيل الممثل الأمريكي جوني ديب في قضية التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة أمبر هيرد والتي شغلت الملايين من متابعي النجم العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق عدة حول العالم.

وستشارك فاسكيز الحضور قصتها الملهمة كإبنة لمهاجرَين لاتينيَين، وكيف تشكلت تربيتها وطموحاتها المهنية حتى وصلت إلى النجومية في عالم المحاماة. وسوف تتطرق فاسكيز إلى الاستراتيجيات الأكثر فعالية في خلق بيئة شاملة، وعلى وجه الخصوص في المجالات التي يهيمن عليها الرجال تقليدياً مثل مهنة المحاماة، كما تتطرق الجلسة إلى دفاعها عن جوني ديب وكيف استعدت قانونياً وذهنياً لقضية بهذا الحجم، والجانب الأكثر تحدياً في التعامل مع هذه القضية التي تعد واحدة من أبرز القضايا في السنوات الأخيرة وتابعها الملايين حول العالم، والدروس المستفادة منها للتعامل مع الحالات المستقبلية.وفي إطار فعاليات اليوم الأول من المنتدى، سيناقش الكاتب العالمي ديباك شوبرا كتابه “Quantum body” والذي يدور حول مفهوم كيفية الحياة بصورة صحية وأكثر حيوية.

وسيتناول الكاتب مفاهيم التحول الشخصي والتمكين الذاتي، وكيفية استكشاف القوى الداخلية من خلال سلسلة من المبادئ مثل الوعي، التمكين، وتحمل المسؤولية.

وسيشارك شوبرا الحضور أفكاره حول النماذج الأولية لتحفيز التغيير والإبداع في حياة الفرد وأهمية تفعيل هذه المبادئ في خلق واقع جديد مليء بالتوازن والتناغم. يُذكر أن منتدى المرأة العالمي - دبي في نسخته الثالثة، يعقد تحت شعار "قوة التأثير" بمشاركة أكثر من 3000 شخص من حول العالم، ويتناول العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع ومستقبل المرأة، ضمن أكثر من 130 جلسة نقاشية وورشة عمل يتم تنظيمها على مدى يومين ويتحدث فيها أكثر من 250 من كبار الشخصيات والمسؤولين والقادة الملهمين وصناع التأثير من 65 دولة، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ونخبة من الشباب ورائدات الأعمال البارزات.

وتتركز نقاشات المنتدى على ثلاثة محاور رئيسية، هي اقتصاد المستقبل، ومجتمعات المستقبل، وجهود مشتركة، ومسؤوليات مشتركة وتكنولوجيا مؤثرة، وابتكارات مؤثرة.