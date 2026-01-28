كتاب «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي» يحظى باهتمام وإقبال جماهيري في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السابعة والخمسين، التي أُقيمت تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً»، خلال الفترة من 21 يناير الجاري حتى 3 فبراير 2026، وذلك في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، تأكيداً على التزامها بتعزيز حضور دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الثقافية العربية والدولية.

واستعرضت المكتبة، عبر منصتها في المعرض، خدماتها المتكاملة وشاركت المكتبة بالعديد من الاصدارات والانشطة وكان لها حضورها الطيب وبالإصدار التوثيقي التاريخي الرياضي الجديد «إرث آل مكتوم.. تاريخ رياضي»، الذي لفت أنظار الزوار ونال اهتماماً واسعاً، وهو أحد إصدارات الباحث والمؤرخ والإعلامي محمد الجوكر حيث وجه الجوكر الشكر لمكتبة محمد بن راشد لدعمها ومساندتها في دعم المشاريع الوطنية .. وقامت إدارة وفد المكتبة، في إطار دعمها للمشاريع الوطنية وإبداعات الكُتّاب الإماراتيين، بتوزيع نسخ من الكتاب على المشاركين والحضور، وسط اهتمام لافت من الباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والرياضي.