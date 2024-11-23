الإمارات تحدد مراحل رفع الحظر المشروط لعمليات الطائرات بدون طيار "الدرونز"

أكدت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي في منصة إكس، رفع الحظر الجزئي المشروط لعودة عمليات الطيران للطائرات بدون طيار "الدرونز" للشركات، وذلك اعتباراً من 25 نوفمبر.

وأعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية، عن رفع الحظر الجزئي المشروط لعودة عمليات الطيران للطائرات بدون طيار "الدرونز" على مراحل، مما يضمن سلامة الأجواء وأمن وحماية المجتمع والأشخاص والممتلكات وإطلاق منصة وطنية موحدة لتسهيل تسجيل وتنظيم العمليات للشركات والجهات الحكومية في مرحلة أولى وللتفاصيل الفنية من خلال تطبيق "UAE Drones" البوابة الرئيسية لتصاريح التشغيل، مع التزام كامل بتوفير أعلى معايير السلامة.