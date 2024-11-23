شرطة دبي تضم سيارة «إم جي آر إكس 9» الجديدة إلى دورياتها المرورية

أضافت القيادة العامة لشرطة دبي سيارة "إم جي آر إكس 9"، الجديدة لأسطول دورياتها المرورية.

ودشن العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، السيارة، بحضور العقيد عبد الله عتيق الكاش، مدير إدارة الفعاليات والمواكب، والرائد جاسم محمد عبدالله، رئيس قسم الفعاليات، والملازم أول جمعة أحمد محمود، رئيس قسم النقليات، وحضور السيد هشام الصحن المدير العام للشركة، والسيد ريموند طرباي، مدير مبيعات الجملة، والسيد محمد الحاج حسين، مسؤول المبيعات الإقليمي لدى الشركة.

وقال العميد عصام العور، إن الدورية ستتولى مهام تنظيم حركة السير والمرور، إلى جانب تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية، وغيرها من مناطق الإمارة.

ولفت إلى أن تدشين الدوريات الجديدة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استخدام الوسائل ذات الطرازات الحديثة والتي تتميز بأحدث التقنيات والمواصفات، وتحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، للعمل في الجانب المروري والأمني، مؤكداً أن الدورية الجديدة ستساهم في تعزيز جودة العمل الميداني، وتقديم أعلى مستويات الخدمات إلى الجمهور، وتحقيق أعلى درجات الاستجابة.

وأشاد العميد عصام العور، بالتنسيق والتعاون المشترك بين شرطة دبي وشركة "إنتر أميرتس موتورز"، في مجال دعم البرامج وأنشطة القيادة بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً حرص شرطة دبي على عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التواصل وتحقيق التكامل في تنفيذ المبادرات المجتمعية.