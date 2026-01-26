اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد تناقش خطة عملها ومشروع وثيقة سردية الاتحاد

بناءً على القرار الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في ديسمبر من العام الماضي بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد، عقدت اللجنة اجتماعها الأول برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي رئيس اللجنة وحضور الأعضاء الممثلين للجهات المعنية وذلك في ديوان الرئاسة في أبوظبي.

واستعرضت اللجنة آلية تنفيذ مهامها التي تتمحور حول إعداد واعتماد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد التي تتضمن التسلسل الدقيق للأحداث التاريخية المتعلقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المصطلحات والمرادفات المعتمدة، وتوحيد السردية الوطنية وضمان اتساق جميع أشكال المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي والثقافي مع المعلومات الدقيقة المعتمدة في الوثيقة الرسمية، واعتماد الحملات الوطنية المتعلقة بالاتحاد والرموز الوطنية قبل إطلاقها، والتأكد من اتساقها مع سردية الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد المحتوى الوطني المتعلق بالاتحاد ورموز الدولة في وسائل الإعلام، والمناهج التعليمية، والإصدارات والمطبوعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة لضمان سردية موحدة في كل ما يُنشر أو يُعرض من محتوى يتناول قيام الاتحاد أو رموزه، بالإضافة إلى تقديم التوصيات والتوجيهات للجهات الحكومية والإعلامية والتعليمية بما يضمن الالتزام بالسردية المعتمدة.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن تشكيل اللجنة بتوجيه من القيادة الرشيدة يأتي انطلاقاً من حرص الدولة على وجود مرجعية واحدة ومعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يحفظ دقة التاريخ ويمنع التباين أو الاجتهاد غير المنضبط في تناول لحظة التأسيس ورموزها.

وأوضح أن سردية الاتحاد لا تُعد عملاً توثيقياً فحسب، بل إطاراً وطنياً جامعاً ينعكس على الإعلام والتعليم والمحتوى الثقافي والحملات الوطنية، وكل ما يُقدَّم للأجيال الحالية والقادمة عن قصة الاتحاد.

وأضاف رئيس اللجنة أن دور اللجنة لا يتمثل في إعادة كتابة التاريخ، بل في تثبيته بصيغته الدقيقة والمعتمدة، وصياغته بلغة موحدة وواضحة تستند إلى المصادر الموثوقة والبحث التاريخي الرصين، مشيراً إلى أن الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد ستكون المرجع الأساس الذي يُبنى عليه كل محتوى يتناول قيام الدولة، وهو ما يشكل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً كاملاً بين جميع الجهات الممثلة في اللجنة.

وأشار إلى أن تنوع تمثيل الجهات الاتحادية والمحلية في عضوية اللجنة يعكس إدراك الدولة لأهمية الشراكة والتكامل في بناء سردية وطنية واحدة لا تتجزأ، مؤكداً أن عمل اللجنة سيكون تنسيقياً واعتمادياً في آن واحد، ويهدف إلى ضمان الاتساق والدقة دون تعقيد أو تضييق.

كما لفت إلى أن المراجعة الدورية للسردية المعتمدة ستكون جزءاً من عمل اللجنة، بما يواكب ما يستجد من بحوث تاريخية موثوقة، مع الحفاظ على الثوابت الجوهرية التي لا تقبل التأويل.

وقدم أعضاء اللجنة رؤاهم حول أهمية اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد والدور الذي ستقوم به في دعم سردية موحدة وموثقة للاتحاد بمشاركة مختلف الجهات الممثلة في اللجنة.

واستعرضت اللجنة خطة عملها لعام 2026 والمشاريع المندرجة تحت هذه الخطة والتي تشمل مشروع إعداد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد الذي قدمه الدكتور عبدالله ماجد العلي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتطرق فيه إلى المفهوم الأساسي لسردية الدولة، ودراسة حالة لمجموعة من التجارب الدولية في توثيق السرديات الوطنية، وأدوات ترسيخ السردية الوطنية، ومنهجية إعداد سردية الاتحاد وهيكل الفرق البحثية والتخصصية التي ستعمل على المشروع.

حضر الاجتماع معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وسعادة خالد إبراهيم محمد بن بشر المري، مدير مكتب رئيس اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير عام الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة عبدالله المحيان، رئيس مكتب الشؤون الاتحادية لامارة الشارقة، وسعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة ريم الشمري، مدير عام مكتب المؤسس، وسعادة الدكتور جمال الكعبي، أمين عام الهيئة الوطنية للإعلام، وسعادة محمد علي محمد الظهوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية والإستراتيجية بمكتب أبوظبي الإعلامي، وسعادة محمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي بعجمان، وسعادة صباح الشامسي، مساعد الأمين العام لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة في مجلس دبي التنفيذي، والدكتور حمد الحمادي ،الأمين العام للجنة الوطنية لسردية الاتحاد.

وتعد اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وتُعنى بتوثيق السردية التاريخية الدقيقة للأحداث التي سبقت قيام الاتحاد وأثناءه، وصياغة الوثيقة الرسمية المعتمدة لسردية الاتحاد وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يجسد الدور المحوري للمغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.