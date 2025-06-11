«الوطني» يبحث تطوير التعاون مع البرلمان الهندي

استقبل الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، أمس، فيكران ميسري، سكرتير وزارة الخارجية في جمهورية الهند.

حضر اللقاء أحمد خوري، وسارة فلكناز، والدكتورة سدرة المنصوري، وفاطمة المهيري، ومحمد الكشف، والدكتورة نضال الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي، بما يواكب مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، ويسهم في تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور النعيمي، متانة العلاقات الإماراتية الهندية التي تستند إلى إرث تاريخي وثقافي عريق، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش السلمي، وتؤمن بأن السلام خيار استراتيجي.

من جانبه، أعرب فيكران ميسري، عن اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على المستويات كافة.