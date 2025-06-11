«النيابة العامة» تشارك بحلقة نقاشية في روسيا

شاركت النيابة العامة الاتحادية في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.

وقدمت النيابة العامة الاتحادية ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين للتصدي لجميع الجرائم الاقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.

وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في دور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الانتهاكات.

وترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، وضم كلاً من حسين معتوق آل علي المحامي العام الأول، وعبيد أحمد العبدولي رئيس النيابة، وعادل إبراهيم المرزوقي.