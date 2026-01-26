عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية بريطانيا يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض سموه ومعالي إيفيت كوبر عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى إرساء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى المحادثات الثلاثية التي استضافتها دولة الإمارات وجمعت كلاً من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي، وأهميتها في إيجاد حلول سياسية للأزمة وتعزيز الأمن والسلم العالمي.