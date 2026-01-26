آمنة الضحاك: الإمارات مساهم رئيسي في دفع التحول العالمي لبناء مستقبل مرن ومستدام لقطاع الطاقة

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات – وبفضل الرؤى الحكيمة لقيادتها الرشيدة - تساهم في دفع التحول العالمي لبناء مستقبل مرن ومستدام ومتنوع لقطاغ الطاقة، مشيرة إلى أن مسار التقدم البشري يتسارع بوتيرة غير مسبوقة بفعل تحولات مفصلية مثل الذكاء الاصطناعي، وأن الشراكة ركيزة رئيسية لترسيخ التحول العالمي المدعوم بالتكنولوجيا الحديثة.

وقالت معاليها بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة: " مع أهمية الطاقة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تكرّس دولة الإمارات جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بصورة مسؤولة، وتعمل على بناء قطاع طاقة متكاملٍ ومستدام، وحفز التنويع والابتكار لتحقيق النمو والحفاظ على البيئة في آن معاً. نحن نركز على بناء نظام أفضل لدعم مسار التقدم البشري".

وأضافت: " يتجلى التزامنا هذا من خلال إجراءات ملموسة، ومنها استضافة ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم 1، الأمر الذي يعكس خبراتنا الواسعة في قطاع الطاقة النظيفة. وتعد مشاريعنا الرائدة - مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم؛ ومحطة نور أبوظبي الشمسية – عاملاً رئيسياً لتحقيق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية لقطاع إنتاج الطاقة بنسبة 70٪. وهو ما يعد داعماً أساسياً لرفد إستراتيجية الحياد المناخي 2050 وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة".

وأشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات سبّاقة أيضاً في مجال الطاقة النووية، فكانت أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية - وهي محطة براكة التي تعتبر الآن أكبر مصدر وطني للطاقة الكهربائية وتنتج طاقة خالية تماماً من الكربون. كما حققت الدولة تقدماً كبيراً في مجال طاقة الرياح، حيث يوفر برنامجنا الوطني لطاقة الرياح الكهرباء لأكثر من 23,000 منزل ويساهم في تفادي انبعاث 120,000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتابعت معاليها: " تقوم الإمارات في المرحلة المقبلة بالتوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إذ تهدف إستراتيجية الهيدروجين الوطنية 2050 إلى جعل الإمارات واحدةً من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم بحلول عام 2031 ، مما يعزز دورنا الرائد في مجال اقتصاد الهيدروجين الناشئ. تؤكد هذه المبادرات مجتمعةً على النهج الشامل الذي تتبعه الإمارات لدعم تحول قطاع الطاقة، حيث ندمج التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، عبر قطاعات الطاقة والصناعة لتحسين جميع جوانب الإنتاج".

وقالت معالي الضحاك: " إن رحلتنا نحو تشكيل مستقبل أكثر استدامةً ومرونةً في قطاع الطاقة تعكس رؤيتنا الوطنية لبناء منظومة متكاملة في هذا القطاع، والتزامنا بتنفيذ أهداف اتفاق باريس، ودورنا كمنصة عالمية للتعاون. أود أن أغتنم هذه المناسبة لأدعو جميع الشركاء والمستثمرين للانضمام إلينا والعمل معاً على حفز مسار التقدم، واغتنام الفرص المتاحة، وعقد شراكات دائمة تدعم تحقيق التنمية المستدامة للجميع".