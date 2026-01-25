حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء حوي البرشاء وحوي محيصنة

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، توقيع شراكة جديدة بين بلدية دبي و"الشركة العامة للإنشاءات" وشركة "بن غاطي العقارية"، لإنشاء حوي البرشاء، وحوي محيصنة، وذلك لدعم التوسع في مبادرة "حوي دبي" ضمن مواقع جديدة في الإمارة، بعد نجاح حوي ند الشبا 4. ويأتي ذلك تماشيًا مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز دور المجتمع، ودعم جودة الحياة، وترسيخ مفهوم المساحات الاجتماعية التي تعكس الهوية المحلية وتخدم مختلف فئات المجتمع.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وحمد علي سيف لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنشاءات، وعبدالله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات في بن غاطي العقارية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والإدارية لأطراف الشراكة.

وأكّدت بلدية دبي حرصها على تعزيز مسارات الشراكة الإستراتيجية والتعاون لتطوير وجهات مجتمعية جديدة تعزز التلاحم الاجتماعي وتواكب تطلعات المدينة، مشيرةً إلى أنها ترحب بجميع المستثمرين والشركاء والمطورين الراغبين في المساهمة بتنفيذ مشروع "حوي دبي" في مواقع أخرى ضمن الإمارة، لتكون أماكن تحتضن الجميع من العائلات والأفراد في مساحة مشتركة مصممة للاستخدام اليومي والمناسبات، وتحتفي بالحياة المجتمعية والتجارب المشتركة للتعايش والتواصل.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "تأتي الشراكة الجديدة مع الشركة العامة للإنشاءات، وبن غاطي العقارية، بعد نجاح إطلاق أول مرحلة من حوي دبي في ند الشبا 4، المشروع الذي يحمل تفاصيل تعكس القيم والهوية التي يحتضنها الفريج الإماراتي، لتكون مسار جديد هدفه إحداث نقلة في تصميم الحوي، بما يجعل منها مساحات مجتمعية توفر بيئة تفاعلية شاملة، وتحقق التوازن المثالي بين الاحتياجات المعاصرة والهوية الثقافية، وتعزز التفاعل والتواصل والترابط المجتمعي بين سكان دبي، وذلك وفق تخطيط حضري وعمراني متكامل يوظف أحدث المعايير العالمية، والخبرات المحلية للشركاء والمستثمرين والمطورين، ويدعم تطلعات دبي نحو الريادة في الرفاهية والاستدامة وجَودة الحياة".

وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة بن غاطي العقارية: "نفخر بهذه الشراكة مع بلدية دبي والشركة العامة للإنشاءات للمساهمة في تنفيذ مبادرة "حوي دبي"، التي تُجسّد رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة وبناء مساحات مجتمعية نابضة تعكس روح الفريج الإماراتي بأسلوب معاصر. ونؤمن بأن تطوير مثل هذه الوجهات لا يقتصر على الجانب العمراني فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ الهوية الإماراتية، بما يوفّر بيئة متكاملة تجمع العائلات والأفراد في فضاءات تفاعلية تشجع على التواصل، وتدعم أسلوب حياة صحي ومستدام، انسجاماً مع تطلعات الإمارة نحو مستقبل حضري أكثر ازدهاراً."

من جانبه، قال عبدالله بن غاطي، رئيس قسم المبيعات في بن غاطي العقارية، الذي حضر توقيع الاتفاقية نيابةً عن المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة: "نعتز بهذه الشراكة مع بلدية دبي والشركة العامة للإنشاءات لدعم مبادرة «حوي دبي»، التي تعكس رؤية الإمارة في تطوير مساحات مجتمعية متكاملة تعزز التفاعل والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، وتُسهم في ترسيخ الهوية المحلية والارتقاء بجودة الحياة".

وتُعدّ مبادرة "حوي دبي" إحدى المبادرات الإستراتيجية التي تُنفذ بالتعاون بين بلدية دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وتهدف لإنشاء مساحات مجتمعية جديدة تعزز التفاعل الاجتماعي بين السكان، وتشجع كبار المواطنين والأطفال والعائلات على التواصل وممارسة الأنشطة الخارجية.

ويشتمل الحوي على العديد من العناصر العمرانية والجوانب المجتمعية من أبرزها؛ "الدجّة" وهي مساحة شبه مفتوحة قرب المسجد صممت للهدوء واللقاء وبطبيعتها تصبح مساحة بين الأجيال، حيث يتعلم الأطفال من كبار السن بالمشاهدة والإنصات، وتحفظ روح الفريج في تفاصيل يومية بسيطة. كما تتواجد بها "الساحة" فهي مساحة داخلية وخارجية مرنة تجمع الجيران والعائلات لعقد المناسبات والاجتماعات والفعاليات والاحتفالات المجتمعية، وتوفر بيئة مفتوحة للأطفال للعب والتعبير بما يعزز التواصل والمشاركة والإحساس بالانتماء.

وتشرف بلدية دبي على تعزيز جاذبية المرافق الترفيهية والعامة، بما يتكامل مع جهودها في جعل دبي أكثر جاذبية وجَودة للحياة كل يوم.