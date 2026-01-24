محمد بن زايد: التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، أن التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل، مجدداً التزام الإمارات بمواصلة تعزيز منظومة تعليمية عصرية ترسخ هويتنا وقيمنا وتخدم أولوياتنا التنموية.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "التعليم ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل. وفي "اليوم الدولي للتعليم" نجدد التزامنا بمواصلة تعزيز منظومة تعليمية عصرية ترسخ هويتنا وقيمنا وتخدم أولوياتنا التنموية وتفتح أمام شبابنا آفاق التميز والإبداع والابتكار ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الوطن وتعزيز مكانته في ميادين المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والتنافسية".