طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، يصبح غائماً على البحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية،وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:05، والمد الثاني عند الساعة05:13،

والجزرالأول عند الساعة 10:18، والجزر الثاني عند الساعة 22:23.

وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 13:30، والمد الثاني عند الساعة 01:15، والجزر الأول عند الساعة 18:51، والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 55 25

دبي 22 19 80 30

الشارقة 23 13 80 25

عجمان 20 18 70 30

أم القيوين 22 13 70 35

رأس الخيمة 22 12 60 25

الفجيرة 22 19 70 40

العـين 23 12 70 20

ليوا 25 13 60 20

الرويس 23 9 75 55

السلع 20 13 80 60

دلـمـا 21 17 75 60

طنب الكبرى / الصغرى 22 16 60 40

أبو موسى 22 16 60 40