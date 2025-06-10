شرطة عجمان: حادث بسيط بين حافلتين مدرسيتين ولا إصابات

وقع حادث صدم بسيط بين حافلتين مدرسيتين في منطقة المويهات بإمارة عجمان، دون تسجيل أي إصابات بين الطلبة، حيث انتقلت دوريات الشرطة على الفور إلى موقع الحادث وباشرت إجراءات تأمين الموقع وتنظيم حركة السير.

وأوضح المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات بوقوع حادث بين حافلتين مدرسيتين أثناء عودة الطلبة من المدارس في منطقة المويهات، حيث انتقلت دوريات الشرطة على الفور وباشرت إجراءات تأمين موقع الحادث، بجانب دوريات ساعد والإسعاف الوطني الذين أدوا دورهم في تخطيط الحادث.

وأضاف نائب مدير المرور والدوريات أن تخطيط الحادث أكد أنه وقع نتيجة عدم ترك الحافلة الخلفية لمسافة أمان كافية، حيث اصطدمت الحافلتان على سرعة منخفضة، مشيراً ان الإسعاف الوطني قام بإجراء الفحوصات الطبية والاطمئنان على صحة الطلبة كإجراء احترازي، مؤكداً أنهم لم يتعرضوا لأي إصابات، واتخذت الشرطة الإجراءات اللازمة تجاه السائق المتسبب في وقوع الحادث.

وأكد المقدم راشد بن هندي حرص شرطة عجمان على سلامة الطلبة وجميع مستخدمي الطريق، داعياً السائقين بشكل عام وبالأخص سائقي حافلات المدارس إلى الالتزام بقواعد المرور، وخصوصاً ترك مسافة الأمان، تفادياً لوقوع الحوادث وحماية الطلبة من الإصابات.