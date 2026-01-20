رئيس الدولة يقبل دعوة الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام

قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الدعوة الموجهة من الولايات المتحدة للانضمام إلى مجلس السلام، في ضوء ما أعلن عنه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد أن قرار دولة الإمارات يعكس أهمية المضي قدماً في التنفيذ الكامل لخطة السلام التي طرحها فخامة الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تضم عشرين نقطة، نظراً لدورها المحوري في صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما جدد سموه التأكيد على ثقة دولة الإمارات بقيادة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتزامه الراسخ بإحلال السلام على الصعيد العالمي، وهو ما تجسّد في رعايته للاتفاقيات الإبراهيمية التاريخية.

وجدد سموه تأكيد جاهزية دولة الإمارات للإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف مجلس السلام، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق الازدهار للجميع.