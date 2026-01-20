حاكم الشارقة يعتمد 1000 وظيفة و393 منحة للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توظيف 1000 مواطن ومواطنة في حكومة الشارقة من مختلف مدن الإمارة، لاستيعاب الخريجين الجدد من حملة المؤهلات العلمية، ليصل إجمالي فرص التوظيف المُعلنة ضمن موازنة 2026 إلى 2000 وظيفة، دعماً لبرامج التوطين في الإمارة.

واعتمد سموه خطة برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل لعام 2026، ليستفيد منها 1200 مواطن ومواطنة من مختلف مدن ومناطق الإمارة، بمخصصات مالية تبلغ 60 مليون درهم، ويشمل البرنامج تدريب وتأهيل المنتسبين، إضافةً إلى صرف مكافأة شهرية قدرها 6000 درهم لكل مشارك، لدعم الطلبات القديمة والجديدة للباحثين عن عمل.

ويأتي اعتماد هذه الوظائف ضمن الخطة الاستراتيجية لإمارة الشارقة الهادفة إلى توفير فرص عمل للخريجين، ودعمهم وتمكينهم من تحقيق حياة كريمة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

كما وجّه صاحب السمو حاكم الشارقة، دائرة الموارد البشرية بالبدء في تنظيم المقابلات الوظيفية اعتباراً من الأسبوع المقبل، لتشمل كافة مدن ومناطق الإمارة. كما سيتم خلال شهر فبراير 2026، إطلاق برنامج تدريب عملي للخريجين في التخصصات المهنية والفنية، يشمل الهندسة المدنية والمعمارية، والمحاسبة، وتقنية المعلومات، والبرمجة، بهدف تأهيلهم عمليًا وتعيينهم مباشرةً وفق احتياجات الجهات الحكومية من هذه المؤهلات. ويُنفَّذ البرنامج بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في الإمارة.

‏كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، 393 منحة دراسية لطلبة برامج البكالوريوس والدراسات العليا من المواطنين والمواطنات وأبناء المواطنات، وشملت المنح كل من الجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة خورفكان، وجامعة كلباء، وجامعة الذيد، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري.