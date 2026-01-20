محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد يزداد حضورنا العالمي ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، يزداد حضورها العالمي كل يوم ويترسخ احترام العالم لنموذجها التنموي، وذلك لمناسبة حلول الإمارات في المركز العاشر عالمياً وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة والذي شمل 193 دولة وتم الإعلان عن نتائجه اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "وفقاً لأهم تقرير عالمي للقوة الناعمة شمل 193 دولة .. تم الإعلان اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس عن نتائجه.. جاءت دولة الإمارات في المركز العاشر عالمياً في الترتيب العام .. وجاءت في المركز الثاني عالمياً في العطاء والثالث عالمياً في فرص النمو الاقتصادي .. والثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "بقيادة أخي محمد بن زايد .. يزداد حضورنا العالمي كل يوم .. ويترسخ احترام العالم لنموذجنا التنموي .. وتتعزز مستويات الثقة الدولية في منظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والدولية التي تم بناءها عبر الخمسة عقود الماضية".