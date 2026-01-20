نادي دبي للصحافة يفتح باب التسجيل لحضور «قمة الإعلام العربي 2026»

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن نادي دبي للصحافة عن فتح باب التسجيل لحضور «قمة الإعلام العربي 2026»، الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة.

ويبدأ التسجيل عبر الموقع الرسمي للنادي: dpc.org.ae/ar/AMS في الفترة من 18 يناير حتى 30 مارس 2026، وأكد النادي أنه لن يتم قبول أي تسجيل بعد انطلاق أعمال القمة.

وتعد القمة أكبر تجمع إعلامي في العالم العربي، وتهدف إلى صياغة رؤى عملية لتطوير الصناعة الإعلامية، والارتقاء بالمحتوى بما يواكب تطلعات الجمهور العربي والتغيرات العالمية في المشهد الإعلامي.

وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة: " إن الاستعدادات دخلت مراحلها النهائية تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لضمان تنظيم القمة بأعلى المعايير وبما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام".

وأشارت إلى أن القمة ستقدم برنامجاً ثرياً يتضمن جلسات نوعية وحوارات معمقة تستجيب لتحديات المرحلة وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام.

وستُعقد القمة في الفترة من 31 مارس حتى 2 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.