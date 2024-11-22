الإمارات .. 2 و3 ديسمبر عطلة اليوم الوطني لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عطلة عيد الاتحاد الــ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية ستكون يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 ديسمبر 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق الرابع من الشهر نفسه.

جاء ذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة لعام 2024، حسب تعميم صادر عن الهيئة، وموجه للوزارات والجهات الاتحادية كافة.

ورفعت الهيئة، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهنئة إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، راجية الله تعالى أن يعيدها على الوطن بمزيد من الخير والنماء.