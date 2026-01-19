محمد بن زايد: مد جسور التعاون من أجل الخير والتقدم نهج إماراتي أصيل ومتواصل

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في نيودلهي، مع دولة ناريندرا مودي، آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تدعم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين.

وأكد سموه أن المباحثات تناولت سبل تعزيز مسار الشراكة الإستراتيجية الراسخة والممتدة بين الإمارات والهند، بما يسهم في تحقيق الازدهار والنمو لشعبي البلدين.

وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن مدّ جسور التعاون من أجل الخير والتقدم والتنمية المشتركة للجميع يمثل نهجاً إماراتياً أصيلاً ومتواصلاً.

