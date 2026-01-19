محمد بن راشد: تصدّر الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات يعكس نهجاً راسخاً للدولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تصدّر دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات الصادر عن مؤسسة إدلمان في نيويورك لعام 2026، يعكس نهجاً راسخاً تقوم عليه تجربة الدولة، مشدداً على أن الثقة ليست شعاراً عابراً، بل حصيلة مسار طويل من العمل والمسؤولية.

مشيراً سموه إلى أن الثقة تُبنى عبر سنوات من مصداقية الكلمة، والوفاء بالوعود، وشرعية الإنجاز، ونزاهة القوانين، واحترام الإنسان.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": " "احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات وذلك في تقرير مؤشر إدلمان للثقة الذي تصدره مؤسسة إدلمان في نيويورك لعام 2026".

وأضاف سموه: "نقول بأن الثقة تُبنى عبر سنين طويلة من مصداقية الكلمة.. والوفاء بالوعود.. وشرعية الإنجاز.. ونزاهة القوانين.. واحترام البشر".