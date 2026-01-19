الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026

احتلت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، حيث حصلت على 80 نقطة على مدرج مكون من 100 نقطة، صعوداً من 72 نقطة العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع السنوي الذي تجريه مؤسسة «إيدلمان» الأمريكية التي تعمل في مجال العلاقات العامة والاستشارات التسويقية، أن الإمارات شهدت أكبر زيادة في الثقة بالحكومات وقادة الأعمال ووسائل الإعلام من العام الماضي بقفزة 8 نقاط، كذلك تساوت الصين مع الإمارات لكن بارتفاع أقل من 77 نقطة إلى 80 نقطة.

1- الإمارات 80 نقطة

2- الصين 80 نقطة

3- الهند 74 نقطة

4- إندونيسيا 73 نقطة

5- السعودية 73 نقطة

6- نيجيريا 72 نقطة

7- ماليزيا 71 نقطة

8- كينيا 68 نقطة

9- تايلاند 65 نقطة

10- سنغافورة 64 نقطة