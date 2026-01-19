1860 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في دبي

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن شبكة محطات "الشاحن الأخضر" توسعت إلى أكثر من 1,860 نقطة شحن في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك محطات الشحن المرخصة من الهيئة بالتعاون مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص. وحتى منتصف يناير 2026، بلغ عدد المسجلين في مبادرة "الشاحن الأخضر 23,600 متعامل. ومنذ إطلاق المبادرة عام 2014، قدمت الهيئة ما يزيد على 55,200 ميجاوات ساعة من الكهرباء، ما مَكّن المركبات الكهربائية من قطع أكثر من 276 مليون كيلومتر.

وقال معالي سعيد الطاير: "نعمل على تحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنقل المستدام، ومن بين أكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل. ونواصل جهودنا لتعزيز البنية التحتية للتنقل الأخضر، دعماً لاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، الرامية إلى تحفيز استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الإمارة في مجال الاستدامة وجودة الهواء والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ويسهم التوسع في نقاط الشحن ضمن مبادرة "الشاحن الأخضر" في مواكبة النمو المتزايد في عدد المركبات الكهربائية، وتوفير تجربة سلسة وسريعة للمستخدمين، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة."

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي أربعة أنواع من محطات "الشاحن الأخضر": محطات الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة والشاحن الجداري. ويمكن للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف مناطق دبي بسهولة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إلى جانب 14 منصة رقمية أخرى.

وتتيح الهيئة للمتعاملين إنشاء حساب "الشاحن الأخضر" عبر موقعها الإلكتروني www.dewa.gov.ae وتطبيقها الذكي أو من خلال نظام الرد الصوتي التفاعلي في مركز رعاية المتعاملين، لتمكينهم من استخدام محطات الشحن خلال ساعة واحدة من تسجيل المركبة. كما يمكن لجميع المتعاملين الاستفادة من الخدمة عبر ميزة "خاصية الزائر".