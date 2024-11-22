نهيان بن مبارك: الإمارات قدوة عالمية في رعاية وتمكين أصحاب الهمم

أبوظبي - وام

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن الإمارات ستظل النموذج والقدوة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم على مستوى العالم، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي أصحاب الهمم كل الاهتمام والرعاية، باعتبارهم فئة مهمة في نسيج المجتمع الإماراتي.

وشدد معاليه خلال تسلمه شهادة الاعتماد الأمريكية لمركز المستقبل للتأهيل من مركز CLM للتميز، على أن الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل تعزيز قدرات أصحاب الهمم، ودعم فرصهم في الاندماج بمختلف فئات المجتمع، منوهاً بأن المستوى العالي والمتميز الذي وصلت إليه دولة الإمارات في رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وفق أفضل المعايير، لتحقيق الرعاية المتكاملة والشاملة لهم، ودمجهم بالمجتمع، أصبح نموذجاً عالمياً، يمكن أن يستفيد منه الآخرون.

من جانبه، استعرض محمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مركز المستقبل للتأهيل في أبوظبي، أمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أسلوب العمل داخل المركز، والذي يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، سواء في مجالات الدراسة بالفصول التعليمية، أو الورش التدريبية والمهنية، والغرف العلاجية، أو الخدمات التي يقدمها لطلابه من أصحاب الهمم، من خلال بيئة تعليمية مميزة.

وشرح الفهيم أسلوب تطبيق البرامج العالمية والمتخصصة، التي تسهم في تطوير قدرات أصحاب الهمم، وتعزيز استقلاليتهم، بما في ذلك برنامج نموذج التعليم الأساسي «CLM»، الذي تكلل بحصول المركز على شهادة تجديد الاعتماد للبرنامج من معهد توتشي للحلول التعليمية بكاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب عن امتنانه لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على الدعم الكبير، والمشاركة الفعالة التي ساهمت بشكل كبير في نجاح المركز في تقديم خدمات متميزة لطلابه من أصحاب الهمم، مؤكداً التزام المركز بالوصول إلى أعلى المعايير الدولية، لتوفير أفضل وسائل التعليم والتأهيل لطلابه من أصحاب الهمم.

وعبّر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عن سعادته بالمستوى الرائع الذي وصل إليه مركز المستقبل للتأهيل في أبوظبي، سواء على مستوى التأهيل أو التمكين، مشيداً بجهود جميع العاملين بالمركز، وتمنى لهم النجاح والتوفيق في كل ما يقدمونه من عمل وتفانٍ لتأهيل أصحاب الهمم، وأكد أن الشهادة التي حصل عليها المركز، تمثل دليلاً دامغاً على تميزه وكفاءته، وجودة برامجه.

ويضم مركز المستقبل، الذي افتتح عام 2000 بأبوظبي، 146 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ويعمل على تأهيلهم، لدمجهم في المجتمع، ولديه حوالي 86 موظفاً، ما بين معلم ومعالج وإداري، ويحتضن طلاباً من مختلف الأعمار والجنسيات، وبلغت نسبة الطلاب المواطنين حوالي 40 % من إجمالي عدد الطلاب.